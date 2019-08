MONTIEL, Voglio lottare per un posto in squadra

Tofol Montiel, autore di un assist per il gol di Benassi in amichevole contro il Galatasaray, ha così parlato in conferenza stampa: "Sempre bello giocare qui al Franchi, per me essere titolare è un piacere. Dobbiamo continuare così. Il mio obiettivo è rimanere qui e farmi trovare pronto per quando il mister mi darà l'opportunità, far vedere che sono pronto per lottare per un posto nella Fiorentina":