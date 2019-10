MONTELLA (S.STAMPA), Ribery ha consigliato i cambi

Vincenzo Montella, tecnico viola, ha commentato in sala stampa il successo ottenuto per 2-1 contro il Sassuolo: "La squadra non ha perso il cammino, i ragazzi hanno dimostrato grande maturità e hanno dato delle risposte importante. Voglio fare una dedica al presidente, era la prima vittoria con la sua presenza e sono felice per lui e la sua famiglia. Secondo tempo? E' venuto fuori il coraggio nel rubare qualche palla in più. Il cambio di modulo è stata una coincidenza perché ci vuole anche fortuna che sposti un giocatore e dopo 10 secondi ti fa l'assist. Poi voglio dire che per me i ragazzi hanno finito fisicamente meglio dell'avversario, che aveva avuto due giorni di riposo in più. A dimostrazione che conta la testa. Ribery? E' stato molto partecipe, mi ha consigliato anche i cambi (ride, ndr) e ne terrò conto". Modulo? Finora ho usato lo stesso perché non volevo minare le certezze della mia squadra, visto che ultimamente era sempre padrona del campo. Nostro cammino? Siamo stati ribaldati, in estate, di diciotto calciatori e nonostante questo abbiamo fatto ottime prove. Sono felice del nostro andamento".