MONTELLA (S.STAMPA), Difesa a 3? Vi spiego. Sarri...

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella in sala stampa nel post partita del match contro la Juventus: “La scelta della difesa a tre? La decisione è nata dopo la fine del mercato, anche se i principi di gioco non dovevano cambiare; contro il Napoli abbiamo fatto molto bene mentre a Genova è mancato l’equilibrio. Avendo esterni così offensivi abbiamo privilegiato questo gioco. Castrovilli? Gioca sempre a a testa alta, deve migliorare in fase di finalizzazione e nell’ultimo passaggio: è un calciatore resistente ma il futuro è dalla sua parte. Il modulo da riproporre? Nel calcio di oggi la tattica non esiste più, tutto dipende anche dagli avversari se riproporrò o meno questa tattica. Il litigio con l’arbitro? Chiedo scusa ma non ho offeso nessuno, penso che il gioco non debba essere fermato se la palla colpisce un avversario in una zona diversa dalla testa. Caceres? Ha fatto bene, si allena da poco con noi ma ha capacità fisiche impressionanti. L’abbraccio con Sarri? Gli ho dato il bentornato e gli ho chiesto il numero della madre per invitarla qui. Ribery? Ha fatto una partita sontuosa sotto l’aspetto fisico, ha un talento straordinario con qualità fisiche e mentali super: gli faccio i complimenti perché ancora non è in condizione”.