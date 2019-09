MONTELLA (S.STAMPA), Chiesa? Sembrava maledetto

Queste le parole di Vincenzo Montella, tecnico viola, in sala stampa nel post partita della vittoria contro la Sampdoria: “Come mi sento? Stanco: abbiamo concesso solo una palla gol nel corso della partita ma la squadra ha colpito al momento giusto. Abbiamo legittimato la vittoria ma dopo il gol abbiamo visto un po’ tutti dei fantasmi. Mi aspettavo un finale diverso ma va bene così, la vittoria è arrivata troppo sofferta ma è meritata. Badelj? Ha fatto un’ottima partita ma con lui altri giocatori. Vittoria come una scintilla? Serve a tutti, soprattutto a chi era qui l’anno scorso: è una liberazione per tutti, è arrivata in modo sofferto ma non c’era motivo per soffrire fino a questo punto. Adesso giocheremo con molta più naturalezza e tranquillità. Ribery? Già prima che lo prendessimo sapevo che era un giocatore che vuole sempre giocata e questa è una cosa molto positiva per un allenatore, oggi al cambio scherzava… è stato bravo in campo e fuori, così come nel finale. Chiesa? Sta crescendo, sembrava avvolto in una maledizione ma il gol che ha fatto è bellissimo perché fatto di forza e lucidità. Il rigore su Sottil? Mi hanno scritto che è saltato per non essere preso… non so cosa dica il regolamento in tal senso. Chiesa è un leader in tutto e per tutto, così come Pezzella. Badelj infortunato? Ha avuto un problema ma ha continuato a giocare. Cosa mi sono detto con Di Francesco? Ci siamo salutati e gli ho chiesto se voleva venire prima di me a fare la conferenza. Dispendio fisico? Abbiamo speso molto ma abbiamo fatto molto più fatica contro l’Atalanta”.