MOENA, LUGANO E NON SOLO: LA BOZZA DELL'AGENDA VIOLA FINO A CAPODANNO

Due settimane piene di stop poi, dal 28 novembre, tutti di nuovo al lavoro al centro sportivo, in attesa di capire quanto a lungo dureranno gli impegni dei cinque giocatori viola impegnati ai Mondiali in Qatar. La prima parte del campionato si è appena conclusa con la beffarda sconfitta a San Siro eppure il programma che riguarderà la Fiorentina da qui al 4 gennaio (giorno del match contro il Monza, prima gara ufficiale del 2023) sta lentamente prendendo forma. Nulla di ufficiale, sia chiaro (visto che oltre tutto la società sta ancora definendo buona parte del suo percorso a tappe nel mese di dicembre). Eppure alcuni dettagli - secondo le informazioni che risultano a Firenzeviola.it - sembrano già emergere con chiarezza.

Dubbio Moena

Tanto per cominciare, il mese di novembre sarà importante per fare chiarezza in modo quasi definitivo sul prossimo ritiro estivo della squadra di Italiano. Sarà a Moena per l’undicesimo anno di fila oppure avverrà per la prima volta all’interno del Viola Park (con annesse tournée internazionali)? Entro le prossime due settimane è previsto un incontro tra i dirigenti viola che si occupano di logistica e marketing e i rappresentanti dell’APT della Val di Fassa per definire il tutto, in un senso o nell’altro. Non sono poche del resto le squadre che hanno preso informazioni sulle strutture sportive della Fata delle Dolomiti e dato che al momento non esiste alcun contratto in essere tra la Fiorentina e Moena si attende solo di capire cosa deciderà di fare la società viola.

Lugano e non solo

Passiamo poi alle amichevoli di dicembre che, almeno per ciò che riguarda lo stadio Franchi, dovrebbero essere almeno quattro (da capire se saranno aperte al pubblico). La prima - dalla bozza di programma provvisorio che sta emergendo - dovrebbe essere fissata in coda alla prima settimana, mentre altre due saranno sempre a Firenze a ridosso di Natale (una il 21 contro il Lugano, l’altra il giorno dopo contro un avversario di livello più basso) mentre l’ultima del 2022 dovrebbe essere il 30 dicembre. Finita qui? Probabilmente no: l’obiettivo di Italiano è infatti quello di fare più test possibile per arrivare al meglio, sotto l’aspetto della condizione, al triplice appuntamento casalingo che i viola giocheranno a inizio anno nuovo, ovvero il 4, il 7 e il 12 gennaio con Monza, Sassuolo e Sampdoria (contro i blucerchiati sarà il debutto in Coppa Italia). Ecco perché a dicembre non sono esclusi incroci di livello internazionale, anche fuori dai confini italiani. Ma per adesso, almeno su questo, tutto resta top-secret.