MOENA, Domani la decisione sulla durata

Ormai è certo, a Moena la Fiorentina potrà rimanere solo una settimana circa. Domani ci sarà una riunione per decidere il da farsi e le nuove date da comunicare agli organizzatori trentini. Difficilmente si potrà rimanere oltre il 12 o 13 al massimo (impossibile anticipare), anche se sarà una corsa contro il tempo per organizzare il volo, gli spostamenti e i ritiri in hotel in America, che prevede anche più tappe tra Chicago, Charlotte e New York per stare lì il 16. Anche perché la Roma (di cui ha preso il posto la Fiorentina nell'ICC) ha disdetto da tempo la tournée e dunque è tutto da riorganizzare, cosa non facile considerando il numero di persone che si muoverà (non meno di 50 tra tutte le componenti). Sicuramente per il Trentino Alto Adige un brutto colpo visto che quest'estate ha perso anche l'Inter (a Lugano), rimanendo così con il Napoli, il Cagliari e il Verona per quanto riguarda la serie A.