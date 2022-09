MILENKOVIC VUOLE RIENTRARE, È CORSA CONTRO IL TEMPO

La Fiorentina ha svolto questa mattina il suo secondo giorno di allenamenti al Centro Tecnico Federale di Coverciano - che sarà sede anche della seduta di domani visti i lavori in corso al centro sportivo "Davide Astori" - per proseguire la preparazione in vista della trasferta di rientro dalla sosta per le nazionali contro l’Atalanta. Sotto la lente d’ingrandimento, tra gli altri, Nikola Milenkovic, dopo il infortunio rimediato contro la Juventus lo scorso 3 settembre.

Nella giornata di ieri il serbo si è allenato a parte, svolgendo una serie di esercizi personalizzati e propedeutici a rientro. Stesso discorso, però, anche stamani. Dunque non si registrano sostanziali novità, seppure la sensazione sia che il difensore sia davvero vicino al recupero e che, magari già al cospetto della squadra di Gian Piero Gasperini, possa fare il suo ritorno quanto meno nella lista dei convocati, subentrando, chissà, a partita in corso. È corsa contro il tempo.

Già l’allenamento di domani non è escluso possa riservare sorprese in tal senso, anche perché la voglia di Milenkovic di tornare a pieno regime è tanta. Così come la Fiorentina necessita come il pane di uno dei suoi massimi leader, senz’altro in difesa, reparto che negli ultimi tempi non se l’è passata bene dovendo far fronte a una coperta risultata davvero corta. E richiedendo talvolta l’adattamento di qualche giocatore non di ruolo, come Sofyan Amrabat, o l’arruolamento di un giovane, vedi Luca Ranieri.