MILENKOVIC SOLIDO, BIRAGHI STA BENE, CASTRO SOTTOTONO

DRAGOWSKI – Esclusa qualche uscita nel primo tempo non è mai impegnato, stesso dicasi per la seconda frazione di gioco. Semplice spettatore, 6

CACERES – Qualche errore gratuito nella prima mezz'ora consente al Parma di ripartire in contropiede, poi recupera posizione e sicurezza, 6

MILENKOVIC – In avvio una bella chiusura su Gervinho anticipa il tema della partita che non cambia con il passare del tempo anche se su Karamoh paga il dazio dell'ammonizione. Più che solido, 6,5

IGOR – Gioca il più semplice possibile e assicura copertura nel corso dei novanta minuti. Di certo gli avversari non lo fanno sudare troppo, 6

VENUTI – Spinge il giusto nel primo tempo lasciando a Biraghi maggiori compiti di profondità, per il resto fa buona guardia, 6

Dal 26'st LIROLA – Il tempo di scaldarsi in un finale di gara dai ritmi comodi con tanto di spunto pregevole nel recupero che Bruno Alves neutralizza, 6

AMRABAT – Basta giocare qualche metro più avanti per apparire molto più partecipe alla manovra. Niente di trascendentale visto che la Fiorentina costruisce poco davanti, ma meglio rispetto al recente passato, 6

PULGAR – In avvio e sul finire della prima frazione si apprezzare più in copertura che non in impostazione. Non riempie gli occhi ma non sfigura, 6

CASTROVILLI – Primo tempo tutto sommato in ombra nel quale si limita soprattutto a gestire il possesso palla. Un po' meglio nella ripresa in cui prova ad avviare qualche ripartenza e arriva al tiro da fuori calciando troppo centrale. Stasera non cambia volto ai suoi, 5,5

Dal 38'st BONAVENTURA – S.v.

BIRAGHI – Su punizione è suo il primo tentativo respinto da Sepe, resta propositivo arrivando nuovamente al tiro in avvio di ripresa e trovando un'altra risposta del portiere gialloblu. Sta bene 6,5

RIBERY – Comincia bene e su uno spunto dalla sinistra trova anche la risposta del portiere del Parma, poi Osorio lo tocca in area di rigore ma per il severo La Penna è simulazione e lo ammonisce. Più in generale arretra di molto il suo raggio d'azione per prender palla e tutta la squadra perde in pericolosità. Sacrificato, 6

KOUAME – Torna titolare da prima punta e il primo tentativo è di testa dopo il quarto d'ora senza inquadrare la porta. Resta uno dei pochi visto che conferma le difficoltà delle ultime uscite nel sostenere l'attacco, 5,5

Dal 23'st CUTRONE – Solito ritornello del tanto movimento a ridosso dell'area di rigore senza praticamente palloni giocabili. Difficile incidere così, 6

IACHINI – Rispetto alle indicazioni della vigilia preferisce Venuti a destra e Kouame a Vlahovic, ma con il ritorno di Pulgar davanti alla difesa l'avvio è promettente. In realtà nel primo tempo la sua squadra è più quadrata del solito ma scarsamente incisiva come sempre e lo zero a zero sul quale si va all'intervallo testimonia poche idee e ancor meno schemi. Il trend resta lo stesso perciò prova la carta Cutrone al posto di Kouame prima di dover richiamare Venuti inserendo Lirola ma quando servirebbe appesantire l'attacco preferisce inserire Bonaventura per Castrovilli. Il pari sembra essere l'ultimo degli aspetti degni di nota, almeno in confronto alle difficoltà di una squadra che anche stasera, al cospetto di un avversario che ha fatto pochissimo, pare non sapere cosa inventarsi per creare pericoli, 5