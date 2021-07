MILENKOVIC AI SALUTI: AD ORE L'ACCELERATA SU NASTASIC

Non è passata inosservata la presenza di Daniele Pradè nel ritiro di Moena, quando ormai il ritiro tra le Dolomiti della Fiorentina è agli sgoccioli. Segno evidente che anche il direttore sportivo, dopo i blitz di Nicolas Burdisso e la presenza quasi costante di Joe Barone, vuol rendersi conto con i suoi occhi del lavoro della squadra in Trentino ma soprattutto delle prime idee che hanno iniziato a circolare nella mente di Vincenzo Italiano per ciò che riguarda il futuro di alcuni singoli. Le due settimane in Val di Fassa intanto hanno portato ad una quasi certezza: Nikola Milenkovic nella prossima stagione non vestirà più la maglia viola.

Nonostante i tentativi di rinnovo di contratto portati avanti in questi mesi e l’opera di convincimento messa in piedi dal tecnico, il serbo ha ormai fatto la sua scelta e la strada in tal senso sembra tracciata. Entro i primi giorni d’agosto se ne saprà di più (l’intesa economica con il club con cui il giocatore è in trattativa ancora non c’è) ma al momento questa è l’indicazione che emerge forte e chiara dopo le due settimane di ritiro. L’ex Partizan si è sempre allenato alla grande, non facendo trasparire alcun tipo di distrazione e dunque in ogni caso il plauso alla professionalità del classe ’97 è una delle note positive da rimarcare.

In pole position per sostituire Milenkovic c’è dunque Matija Nastasic: operazione non chiusa ma in stato molto avanzato. L’ex viola per la verità era già stato bloccato almeno tre settimane fa ma alla luce della partenza sempre più probabile del gigante Nikola la Fiorentina ha scelto di sferrare l’attacco decisivo, dopo aver ricevuto rassicurazioni sul fronte dello stato fisico del centrale, che con la maglia dello Schalke04 si è infortunato a febbraio al polpaccio perdendo tutto il finale di stagione coi tedeschi (che poi sono pure retrocessi da ultimi in classifica). I contatti tra la dirigenza viola e Fali Ramadani sono proseguiti molto fitti anche in questi giorni a Moena e la fumata bianca pare ormai vicina.