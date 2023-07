MERCATO, La linea della Fiorentina: non serve vendere

Fonte: Lu.Magis.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'arrivo di Fabiano Parisi ha portato ad avere in rosa tre terzini sinistri potenziali titolari. Questo dimostra che la Fiorentina non deve cedere per poter acquistare. In soldoni la società non è in autogestione e non deve fare cassa con le cessioni per fare mercato in entrata. Un messaggio anche a chi vuole acquistare giocatori viola, nel senso che la Fiorentina ascolta tutte le offerte ma non ha necessità di fare sconti pur di vendere velocemente.