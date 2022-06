MERCATO, Gioco d'anticipo: tre colpi prima di Moena

Una delle notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it è quella che riguarda i movimenti in entrata che andranno in porto molto probabilmente prima del ritiro di Moena. Per la fascia destra è sempre più vicino Dodô per una cifra di 15-16 milioni, mentre a centrocampo il nome più caldo è sempre quello di Mandragora, per il quale adesso mancano solo le visite mediche (fissate per sabato). Per l'attacco ormai è in dirittura d'arrivo l'operazione Jovic. Il nome nuovo invece, svelato ieri da Sky, è quello di Dennis Praet, giocatore che Pradè ha già avuto a Genova. Per quanto riguarda i giovani della primavera, dopo aver definito il passaggio di Agostinelli alla Reggina in prestito e il rinnovo di contratto fino al 2025 di Bianco, è fondamentale segnalare anche l'attivazione, con un anno di anticipo rispetto agli accordi dell’estate scorsa, della “recompra” di Edoardo Pierozzi dall’Alessandria.

