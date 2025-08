Mercato, dopo Sohm obiettivo punta. In uscita attesa per Nzola e Beltran

Nella giornata di oggi il centrocampista Simon Sohm è diventato ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Ma il mercato viola non è ancora chiuso; prossimo obiettivo in entrata è un altro attaccante e in queste ore il nome di Foti Ioannidis resta in cima alla lista nonostante una valutazione alta fatta dal Panathinaikos.

Mentre in uscita si deve perfezionare il passaggio di Nzola al Pisa. Come riporta anche Sky Sport in serata il Pisa, sistemati i colpi Aebischer e Cuadrado e con l'obiettivo Giovanni Simeone ormai ad un passo dal Torino, punta decisamente all'angolano della Fiorentina e nelle prossime ore l'accordo potrebbe perfezionarsi. Stand by anche per Lucas Beltran che sta decidendo sull'offerta del Flamengo: la Fiorentina come è noto ha già raggiunto l'accordo con i brasiliani ma non c'è ancora il sì del brasiliano.