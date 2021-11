MERCATO, Da Ikoné a Mayoral: possibili due cessioni

Uno degli obiettivi principali del prossimo mercato viola sembra essere Jonathan Ikoné. Una trattativa che apparantemente non sembra complicata per il classe '98 con il prezzo che si aggira sui 18 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2023. Capitolo attacco: per Borja Mayoral la situazione è molto ben avanzata, ma è legata a doppio filo al futuro di Vlahovic. E' possibile che la Fiorentina per alleggerire il monte ingaggi stia pensando alla risoluzione dei contratti di due calciatori. CLICCA QUI per leggere il punto d'appronfondimento sul mercato de La Nazione.