MERCATO, 60 milioni di riscatti e dubbi: la lista degli 'indecisi'

Con due mesi di campionato messi in archivio e con la sosta delle Nazionali che mette in pausa ogni discorso relativo al campo, su FirenzeViola.it abbiamo fatto il punto sugli eventuali riscatti dei numerosi giocatori arrivati in estate in prestito e di chi tra essi possa meritare la riconferma anche per il prossimo anno.

Sono circa 60 i milioni che la Fiorentina dovrà versare nelle casse dei vari club per riscattare giocatori fino qui centrali nello scacchiere di Palladino. Risolta (almeno per il momento) la grana del processo, Gudmundsson sarà probabilmente il primo giocatore di cui Pradè e soci discuteranno con il Genoa. Il prezzo per renderlo definitivamente un calciatore viola è di 17 milioni più 3 di bonus, con la Fiorentina che potrebbe decidere di anticipare i tempi e mettersi ad un tavolo delle trattative già a gennaio. Il resto, tutti prestiti con diritto alcuni dei quali potrebbero diventare obbligo a determinate condizioni, sono Edoardo Bove, Andrea Colpani, Yacine Adli, Robin Gosens, Danilo Cataldi. Un totale, appunto, di circa 61 milioni più 5 di bonus. Una cifra importante, che tuttavia potrebbe anche essere raggiunta senza il sacrificio di un big.

