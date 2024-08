MERCATO, -2 giorni: cosa aspettarsi in queste 48 ore

FirenzeViola.it

Le lancette corrono via e alla mezzanotte di venerdì 30 agosto manca sempre meno: 48 ore circa per concludere tutte le operazioni, anche per la Fiorentina che, nel frattempo, si giocherà un pezzo di stagione domani sera contro la Puskas Akademia. Fuori dal campo, saranno comunque ore di fuoco. Il più classico dei proverbi in periodo di trasferimenti è oggi più vivo che mai: "Può succedere ancora di tutto". Vediamo cosa nello specifico.

Il grosso del lavoro sarà in uscita, dove la Fiorentina deve piazzare ancora diversi esuberi. Barak è l'ultimo che si aggiunge alla lista ma tra Ikoné, Brekalo e Sabiri, in quel ruolo ci sarà tanto da lavorare per Pradè e Goretti, mentre in entrata, ufficializzato Yacine Adli e pronti ad accogliere Moreno dal Belgrano atteso tra domani e venerdì a Firenze, i dirigenti viola dovranno consegnare a Palladino gli ultimi rinforzi magari attendendo anche eventuale cash dalle cessioni, soprattutto da Amrabat ed eventualmente Kayode, ma andiamo per gradi. La corte a Baturina parte da qualche tempo ma la trattativa è ai limiti dell'impraticabile per la Fiorentina soprattutto alla cifra proposta dai viola. Occhio poi alle sorprese a centrocampo e in attacco.

