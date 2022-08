MELUSO A FV: "Barak farebbe benissimo a Firenze"

Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Lecce, ha parlato in esclusiva a Firenzeviola.it in una delle notizie più lette del giorno: "Barak a Firenze lo vedo mezzala sinistra e lo vedrei molto bene. Secondo me è un giocatore adattissimo al gioco del tecnico. Ovviamente non ha la rapidità di un trequartista per via della sua struttura fisica ma credo che in una formazione come la Fiorentina sarebbe l’ideale. Nel centrocampo a tre di Vincenzo lui ci giocherebbe benissimo. A Lecce avevamo un modulo simile a quello viole e fece benissimo, perché non dovrebbe ripetersi a Firenze?".

CLICCA QUI per leggere l'intervista completa su FV