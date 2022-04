MAZZOLENI, Che polemiche con lui al VAR

Se a dirigere la gara in campo ci sarà Davide Massa, in sala VAR sarà presente Paolo Silvio Mazzoleni. Alcuni precedenti col fischietto di Bergamo al monitor hanno fatto particolarmente scalpore. Da ricordare ci sono sicuramente l'1-4 contro la SPAL nella stagione 18/19, lo 0-3 contro la Juventus dell'anno scorso e il 3-1 contro la Roma nella prima giornata dell'attuale Serie A.

Nella trasferta di Ferrara venne annullato il 2-1 di Valoti, con il VAR che ritenne irregolare il gol del centrocampista in quanto nell'azione precedente c'era stato un fallo da rigore ai danni di Federico Chiesa. Nella trionfante trasferta all'Allianz Stadium fece molto rumore il cartellino rosso asseganto dal VAR dopo solo 18 minuti a Cuadrado: il colombiano fu in prima battuta ammonito, con l'espulsione che arrivò solo dopo un richiamo dell'arbitro al monitor. Ultima, ma non per importanza, è la sconfitta nella prima giornata di campionato per 3-1 contro la Roma: in quel caso a creare più di qualche mugugno fu l'espulsione ai danni di Dragowski, che lasciò in 10 i viola dopo appena 17 minuti, e il 2-1 di Veretout che in un primo momento fu annullato per una posizione irregolare di Abraham salvo poi essere convalidato dopo una revisione in sala VAR.