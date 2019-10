MAURO, Ribery mi piace: campione e gran persona

Anche Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina Women's, era presente al forum organizzato da SportWeek alla Rinascente. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Le condizioni per crescere ancora ci sono. Solo che tutto il calcio femminile sta crescendo, quindi è sempre piú difficile e competitivo il campionato. Sabato abbiamo una partita fondamentale, per noi è come una finale. Un'eventuale vittoria potrebbe farci agganciare il Milan. Con il Mondiale abbiamo svegliato un po' gli animi. Siamo arrivati ad un passo dalla semifinale e siamo soddisfatte. Ma è solo l'inizio. Il livello è salito notevolmente con le squadre di club che sono entrate anche nel calcio femminile. Ora i livelli di professionalità si avvicinano al maschile".

Chi le piace di più della Fiorentina maschile? "Ribery, perché è un campione e un leader in campo. In piú è una persona stupenda: il fatto che sia cosí vicino ai tifosi è molto bello. Poi c'è Chiesa: è uno dei giocatori piú forti in Italia".

Come si sente, anche in chiave azzurra? "Sto tornando in condizione e sabato voglio giocare, ho una voglia matta. Poi penserò anche alla Nazionale".