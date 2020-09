MARIN, È del Cagliari. In inverno era vicino ai viola

La notizia con l'annuncio ufficiale è arrivata nella serata di ieri: Razvan Marin è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista rumeno classe '96 prova così a rilanciarsi in Serie A dopo un'esperienza all'Ajax in chiaroscuro: quella che doveva essere per lui infatti un trampolino di lancio, si è invece rivelata una parentesi in cui ha trovato poco spazio, e che lo ha visto troppo spesso utilizzato come ripiego, senza riuscire realmente ad inserirsi negli schemi di gioco e nella mentalità calcistica dei Lancieri. Ripartirà dalla Sardegna, perciò, e quella dell'Italia è una destinazione già sfiorata nel recente passato: secondo quanto raccolto e ricostruito da FirenzeViola.it, infatti, già nell'ultimo mercato invernale il suo nome era stato passato al vaglio dalla Fiorentina, che sembrava poter pure affondare il colpo. I contatti tra le parti erano arrivati a fasi piuttosto avanzate, anche se poi le dinamiche della sessione di mercato - in cui nel mezzo sono arrivati Duncan e Amrabat, quest'ultimo in previsione futura - hanno portato la dirigenza viola a mollare la presa, e ad orientarsi su un innesto meno impegnativo, anche a livello di esborso, e leggermente più offensivo per caratteristiche, ossia Agudelo del Genoa.