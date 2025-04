FirenzeViola Manganiello, per i viola un solo (brutto) precedente in stagione e un bel ricordo passato

Archiviata la vittoriosa trasferta slovena contro il Celje, la Fiorentina domani riprenderà il suo cammino in campionato contro il Parma. Il match tra gigliati e ducali, valevole per la 32° giornata di Serie A, sarà arbitrato da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Il fischietto piemontese quest'anno ha diretto la Fiorentina solamente in un'occasione, nel 3-0 del Napoli al Franchi di inizio gennaio. In quell'occasione Manganiello assegnò anche un rigore ai campani per uno sciocco fallo di Moreno su Anguissa, poi trasformato da Lukaku. Il classe 1981 invece ha arbitrato il Parma due volte in questa stagione, anche se pure per i ducali i precedenti quest'anno non sono bellissimi. Si tratta infatti di Parma-Atalanta 1-3 alla 13° giornata e di Monza-Parma 1-1 di un mese fa.

Guardando invece al passato la Fiorentina con Manganiello arbitro può vantare uno score di 5 vittorie su 9 incontri. L'unica sconfitta è arrivata a gennaio contro il Napoli e soprattutto i viola hanno un bel ricordo del direttore di gara di Pinerolo. Ormai sei anni fa (era il 30 gennaio 2019) sotto l'arbitraggio del fischietto piemontese i gigliati sconfissero 7-1 al Franchi nei quarti di finale di Coppa Italia la Roma di Di Francesco. Anche il Parma ha un bel ricordo legato a Manganiello, si tratta dell'ultimo successo dei ducali a San Siro. Era il 15 settembre 2018 e un gran gol di un giovane Federico Dimarco, in prestito al Parma proprio dall'Inter, regalò tre punti agli emiliani.