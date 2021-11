MALEH, DA POSSIBILE BLUCERCHIATO A JOLLY VIOLA

Domani sera la Fiorentina tornerà in campo allo stadio Artemio Franchi per sfidare la Sampdoria di mister Roberto D'Aversa. Gli uomini di Italiano hanno l'obbligo di tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta per 2-1 rimediata sabato scorso sul campo dell'Empoli. Visto il doppio impegno in appena quattro giorno il tecnico viola starebbe pensando a più di un cambio in vista della cara contro i blucerchiati. Tra questi pare esserci il possibile impiego dal primo minuto di Youssef Maleh.

A centrocampo, infatti, dopo gli straordinari di Jack Bonaventura delle ultime settimane potrebbe toccare al giocatore marocchino rilevare l’ex Milan. Vincenzo Italiano punta molto sul centrocampista classe '98 e infatti, nonostante il fortissimo interesse del Venezia nei suoi confronti, il tecnico viola ha chiesto alla dirigenza di rifiutare qualsiasi offerte per poterlo avere a disposizione come jolly della propria mediana.

La concorrenza nel centrocampo viola, visti anche i numerosi interpreti, è folta e proprio per questo sarà compito di Maleh sfruttare al massimo questa eventuale occasione domani sera. Fin qui il numero quattordici viola è partito titolare in sole due occasioni, nella sconfitta contro la Roma alla prima giornata, sostituito all'intervallo da Castrovilli, e nella vittoria casalinga per 3-0 contro il Cagliari.

Proprio la Sampdoria, prossima avversaria degli uomini di Italiano, prima che a gennaio di quest'anno firmasse con il club di Rocco Commisso, era stata molto vicina all'ingaggio del marocchino nell'estate del 2020 anche se poi le fu preferita la Fiorentina.