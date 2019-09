Con l'Atalanta in trasferta a Parma la Fiorentina giocherà in maglia bianca. Come nella scorsa stagione infatti le maglie da trasferta rappresentano i colori del calcio storico e stavolta tocca al bianco. Lo scorso anno la Fiorentina giocò ancora in bianco con l'Atalanta, ma in Coppa Italia, mentre in campionato vestì la maglia verde.