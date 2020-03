MACALLI A FV, Problema Serie A nato da due soli club

Nel corso dell'intervista rilasciata oggi a FirenzeViola.it (LEGGI QUI l'integrale), l'ex dirigente calcistico Mario Macalli, quasi vent'anni alla guida della Serie C, ha parlato anche della a dir poco caotica gestione dell'emergenza Coronavirus attuata dalla Serie A: "O siamo tutti legittimi, oppure tutti bastardi: o si gioca tutti, o nessuno. Vedo la mia vecchia lega (Serie C, ndr) che ha chiuso i gironi A e B. Ma come pensi di recuperare poi se non in ordine di calendarizzazione...? Io dico che non mi interessa cosa pensano i potenti o i politici, voglio buonsenso. In Serie A, invece, siamo alle barzellette, anche perché il problema nasce solamente intorno a due squadre, e non venti. Ovviamente Juventus e Inter: se ci fosse stato Lecce-SPAL, per dire, non sarebbe fregato niente a nessuno. Devono prendere una decisione che sia tale, perché siamo passati dalle porte chiuse a questa situazione, e non si fa così. Siamo italiani, tutti, e dobbiamo vivere questa tragedia da comunità, rendersi conto che il problema è nazionale ed essere rigorosi".