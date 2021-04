LONGO A FV, Iachini riuscirà a salvare la Fiorentina

Intervistato da FirenzeViola.it, l'ex allenatore del Torino, Moreno Longo, ha parlato così del suo collega Beppe Iachini:

Iachini riuscirà a salvare la Fiorentina secondo lei?

“Secondo me sì. Iachini è un allenatore abituato a questo tipo di situazioni. Sono sicuro e certo che riuscirà a trovare il modo e la chiave per portare la nave in porto come del resto ha spesso fatto nell’arco della sua carriera”.