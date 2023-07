LO SPRINT PER PARISI VELOCIZZA L'ADDIO DI TERZIC

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il primo colpo di mercato della Fiorentina o, meglio, il secondo dopo Abdelhamid Sabiri potrebbe essere Fabiano Parisi. Nel tardo pomeriggio è previsto un nuovo incontro con l'Empoli per provare a chiudere definitivamente la trattativa e annunciare, nelle prossime ore, l'innesto del classe 2000. La fascia sinistra è pronta dunque a essere rinforzata, con all'orizzonte un nuovo ballottaggio tra il giocatore campano e Cristiano Biraghi col quale tra l'altro condivide curiosamente il procuratore.

Non solo, l'affondo per Parisi non farebbe altro che velocizzare la partenza di Aleksa Terzic. Il serbo classe '99 scalpita per trovare una nuova sistemazione in quanto conscio di meritare più spazio rispetto a quel poco che gli è stato riservato a Firenze sino a questo momento. Su di lui negli scorsi mesi si è mosso il Bologna, che in inverno presenziò all'Artemio Franchi nella persona di Marco Di Vaio per visionare il terzino in occasione dell'amichevole tra la Fiorentina e l'Always Ready.

L'interesse dei rossoblù potrebbe montare a maggior ragione dopo le difficoltà riscontrate per arrivare a Josh Doig dell'Hellas Verona. La destinazione di Terzic tuttavia potrebbe non essere necessariamente italiana, anzi, nelle ultime ore ha preso forma l'ipotesi di una pista estera. Quel che è certo è che il quasi ventiquattrenne si prepara a salutare la riva dell'Arno dopo quattro anni che hanno visto, nel mezzo, la parentesi proprio all'Empoli da dove arriverebbe il suo sostituto.