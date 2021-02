LIVE FV, Torino-Fiorentina 0-1: vittoria viola a Volpiano

90' +5' - E FINISCE QUI! La Fiorentina vince sul campo del Torino: 1-0 per la squadra di Aquilani grazie ad un gol nel primo tempo di Milani!

90' +4' - Aceto! Acrobazia in area che costringe Ricco alla grande parata. Palla in corner. Nulla di fatto poi dal calcio d'angolo.

90' +3' - Gioco fermo per un colpo ricevuto da Chiti in area viola dopo un salvataggio. Manca sempre meno alla fine.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

88' - Cambio nella Fiorentina: entra Toci, esce Spalluto.

87' - Giallo per Horvath che stende nettamente Tirelli. Respira la Fiorentina quando manca poco al 90'.

84' - Spalluto! Non riesce a girare in porta un ottimo cross di Bianco dalla destra.

82' - Torino che ora sta tentando il tutto per tutto, riversandosi in avanti. Per adesso regge il muro viola.

80' - Cambia anche il Torino: esce Vianni, entra Oviszach.

78' - Cambio nella Fiorentina: Munteanu lascia il posto a Tirelli.

75' - Fiorentina che continua a proporre un gioco migliore del Torino, anche se il vantaggio resta minimo.

70' - Prova la girata in area Spalluto, ma non trova la porta e spara fuori.

68' - Cambio Fiorentina: Ponsi per Milani.

67' - Ricco salva tutto! Vianni si trova a tu per tu con il portiere viola, che si oppone come può alla conclusione dell'attaccante granata. Rischio per la Fiorentina.

62' - Clamorosa rissa! Espulso per un fallo di reazione Karamoko, che poi va faccia a faccia i giocatori viola. Da lì si accende un parapiglia con lo stesso Karamoko che rifila un cazzotto ad Agostinelli che reagisce rendendogli il cazzotto. Espulso anche il 10 viola, oltre ad Aquilani

58' - Batti e ribatti in area Torino, con la Fiorentina che sta giocando meglio anche in questo secondo tempo. Alla fine viene fischiato un fallo in attacco a Munteanu.

55' - Ancora in attesa della prima emozione di questo primo tempo, mentre intanto Fiorini si prende un giallo.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio da parte di Aquilani, mentre nel Torino entra Horvath al posto di Gyimah.

--- INTERVALLO ---

45' - Senza ulteriori squilli TERMINA IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 0-1, rete di Milani.

39' - Grande azione di Spalluto che in area si libera e poi tocca per Milani: per l'esterno viola è un gioco da ragazzi scaricare il destro in rete per il suo primo gol stagionale. Fiorentina meritatamente in vantaggio!

39' - GOOOOOLLLL DELLA FIORENTINA! LA SBLOCCA MILANI!

34' - Giallo per Grieco, che stende Corradini sulla destra e poi va a muso duro col viola.

32' - Molto meglio la Fiorentina in questa fase di gioco. La squadra di Aquilani sta proponendo buone trame offensive.

26' - Incredibile occasione per la Fiorentina! Agostinelli stoppa con il petto in area e poi calcia da due passi: palla che sbatte sul palo e poi dopo un tocco di un difensore granata torna tra le braccia del portiere Sava.

21' - Lo stesso Pierozzi colpisce di testa sul corner di Fiorini, indirizzando però male. Si salva il Torino.

20' - Altra buona azione della Fiorentina, con Pierozzi che dopo una finta entra in area. La sua conclusione con il mancino però viene respinta in corner.

13' - Munteanu non riesce a concludere in porta e cade da solo in area, dopo una bella trama offensiva della Fiorentina. Occasione sprecata qui dal rumeno.

11' - Doppia conclusione di Agostinelli sulla punizione, con il pallone che si spegne sul fondo.

9' - Primo giallo del match per Karamoko, che spinge Bianco ripartito molto bene centralmente. Buona punizione per la Fiorentina.

3' - Primi minuti a tinte granata, con una serie di corner che mettono in apprensione la difesa viola che alla fine riesce a liberare.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

10.59 - Squadre che entrano in campo in questo momento. Divisa granata per il Torino, in bianco invece la Fiorentina. Ancora qualche istante e prenderà il via il match.

Fiorentina Primavera chiamata stamani ad una partita importante per la classifica contro il Torino dei pari età. Al Centro Sportivo "Bertolotti" di Volpiano va in scena un match tra due squadre che navigano nelle zone basse della classifica: il Torino è 11esimo a 12 punti, la Fiorentina addirittura 13esima con 10 punti e in zona playout nonostante l'ultimo rocambolesco 3-3 con l'Atalanta. Seguite con noi le emozioni della sfida.

Queste le formazioni ufficiali del match:

Torino: Sava; Ferigra, Celesia, Kryeziu, Aceto, Grieco, Todisco, Karamoko, Vianni, Larotonda, Gyimah.

Fiorentina: Ricco; Frison, Pierozzi, Chiti, Fiorini, Corradini, Milani, Bianco, Munteanu, Agostinelli, Spalluto.