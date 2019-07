LIVE FV, Rivivi la cronaca di Arsenal-Fiorentina 3-0

01.59 - E finisce qui! Rotonda sconfitta per la Fiorentina, sconfitta per 3-0 dall'Arsenal. Per gli inglesi doppietta di Nketiah e terza rete firmata Willock.

FINE SECONDO TEMPO

90'+3' - Zurkowski prova a calciare da lontanissimo, ma non sorprende Leno.

90' - Ammonito Xhaka. Intervento troppo duro ai danni di Zurkowski, che era di spalle. Intanto tre minuti di recupero, anche se la sfida sembra decisamente finita.

89' - GOL! WILLOCK! E stavolta arriva il 3-0 dell'Arsenal. Gran pallone filtrante di Lacazette, che trova il compagno in area, bravo a freddare Terracciano con il mancino. Terzo gol dei Gunners.

88' - Martinelli si divora il terzo gol! Fuga solitaria del brasiliano, che va via a Beloko con un tunnel e si presenta davanti a Terracciano a tutta velocità, aprendo però troppo il piatto destro e facendo la barba al palo della porta difesa da Terracciano. Arsenal ad un passo dal 3-0.

86' - Male Simeone nel tap-in! Sventagliata di Hancko sulla destra a trovare Baez. Appoggio dentro per Simeone, che però in scivolata non riesce ad indirizzare verso la porta.

83' - Ci prova Eysseric, ma il francese è murato. Conclusione alta, e calcio d'angolo.

82' - Ammonito Maitland-Niles! Stupendo slalom gigante di Riccardo Sottil, che se ne va a tutta birra verso l'area avversaria, resistendo ad un paio di contatti prima di andar giù. Punizione molto interessante per i viola. Ma prima altri cambi per i viola: fuori Cristoforo, Ceccherini, Sottil e Venuti, dentro Lakti, Hristov, Koffi e Beloko.

81' - Martinelli spaventa i viola! Il brasiliano riceve largo a destra in area dopo una ripartenza e calcia. Provvidenziale Hancko in chiusura.

80' - Sei cambi in contemporanea per Emery: fuori Jenkinson, Nketiah, Burton, Nelson, Monreal e Mustafi, rimpiazzati da Maitland-Niles, Ozil, Xhaka, Martinelli, Thompson e Medley.

75' - Dolorante a terra Willock, contrastato duro da Hancko al momento della conclusione. Momento di stop, e se ne approfitta per un ultimo cooling break.

73' - Calcia il neo-entrato Eysseric ma lo fa male. Sfera alle stelle.

72' - Ecco i cinque cambi della Fiorentina: dentro Milenkovic, Hancko, Eysseric, Baez e Simeone al posto di Ranieri, Terzic, Saponara, Benassi e Vlahovic

70' - Il raddoppio subito sembra aver un po' scosso i suoi. E Montella prepara molte sostituzioni: si alzano, tra gli altri, Milenkovic e Simeone.

66' - GOL! ANCORA NKETIAH! Raddoppio del giovanissimo attaccante su un azione che però pare viziata da un blocco falloso di Jenkinson su Cristoforo. Mkhitaryan trova spazio a destra e crossa al centro. Lacazette è libero e invece di tirare allarga per Nketiah, che sigla la sua doppietta personale!

64' - Saponara innesca bene Zurkowski in area di rigore ma il polacco perde il tempo per calciare e si fa chiudere da Sokratis. Sul prosieguo dell'azione intervento duro di Mkhitaryan su Cristoforo: ammonito l'armeno, appena entrato in campo.

62' - Si riprende con tre volti nuovi nell'Arsenal: entrano Sokratis, Willock e Mkhitaryan al posto di Chambers, Olayinka e Saka.

60' - Altro cooling break. Stop per permettere agli atleti di bere ed idratarsi. Fa caldo, ed è molto umido.

57' - Lacazette! Alto di poco! Il francese ci prova con il destro ma non centra lo specchio.

56' - Ammonito Terracciano. Il portiere viola è uscito fuori dall'area toccando il pallone con le mani. Punizione Gunners e giallo. Calcio da fermo molto pericoloso. Tirerà Lacazette.

55' - Nelson si divora il raddoppio! Bomba di Lacazette dalla distanza con il mancino, ribattuto da Terracciano con i pugni. Tap-in sbagliato di Nelson, ma per sua fortuna era in fuorigioco.

52' - Saka rientra sul destro e calcia centralmente. Attento Terracciano, che blocca.

51' - Vlahovic approfitta di un disimpegno impreciso della retroguardia inglese, ma calcia centrale col mancino. Para a terra Leno.

50' - Ceccherini prova la girata in area di rigore! Bel tentativo del centrale viola, che si avvita e conclude partendo da spalle alla porta. Ma il tiro non può impegnare Leno.

49' - Benassi impegna Leno! Altro stupendo lancio profondo di Saponara che sta vedendo numerosi corridoi. Benassi calcia in corsa con il mancino ed impegna il portiere tedesco, abile a volare nel rispondere.

46' - Due cambi per parte: nell'Arsenal fuori Martinez e Kolasinac e dentro Leno e Lacazette. Nella Fiorentina invece dentro Zurkowski e Terracciano al posto di Castrovilli e Dragowski.

INIZIO SECONDO TEMPO

01.11 - Squadre in campo, con due cambi pronti per i viola e uno per l'Arsenal.

00.55 - Finisce qui la prima frazione, decisa dalla rete al quarto d'ora di Eddie Nketiah, che sta regalando il vantaggio all'Arsenal nei confronti della Fiorentina.

FINE PRIMO TEMPO

45'+3' - Vlahovic ad un centimetro dal gol! Tocco al bacio di Saponara per la punta serba, che prova a sorprendere Martinez con un tocco d'esterno fuori di pochissimo.

45' - Sottil murato da Martinez! Lancio al bacio di Saponara per l'esterno destro viola, che però davanti al portiere degli inglesi non trova la freddezza per metterla in rete. Gran risposta del portiere. Tre minuti di recupero segnalati, intanto.

43' - Ammonito Saponara! Serie di strattoni poco fuori dall'area degli inglesi. Castrovilli lotta, e Saponara dietro di lui scalcia con troppa irruenza Burton. Punizione e primo giallo del match.

39' - Terzic scodella in area di rigore una punizione a favore dei viola. Pallone troppo in traiettoria per Martinez, che blocca facile.

36' - Ceccherini! Incornata su calcio d'angolo del centrale in maglia viola, con pallone che viene salvato nella sua traiettoria da un Nketiah decisivo sia davanti (ha segnato il gol che sta decidendo l'incontro) che dietro.

33' - Cooling break. Visto il caldo, il gioco viene sospeso per qualche istante, così che i calciatori possano dissetarsi e rinfrescarsi.

30' - Sta provando a spingere la squadra di Montella, che da qualche minuto si è riversata nella metà campo dei Gunners. Ma non arrivano per ora occasioni nitide.

27' - Benassi strozza il mancino! Occasione immediata sul fronte opposto, ma il capitano di serata non calcia bene. Facile la parata di Martinez.

26' - Ranieri salva i viola! Buco difensivo di Terzic, che si fa saltare da Nelson. Sfera in corridoio per Jenkinson, fermato dalla perfetta scivolata di Ranieri.

25' - Nketiah! Per fortuna dei viola sbaglia la scelta! Fuga in velocità sulla sinistra dell'attaccante inglese, che poi però di fatto passa la palla a Dragowski.

24' - Sottil! Taglia il campo internamente e si porta la palla sul mancino, strozzando però la conclusione. Controllata senza affanni in tuffo basso da Martinez.

22' - Terzic ha spazio a sinistra e va al cross. Leggermente troppo profondo per Vlahovic, anticipato da Kolasinac che manda in angolo. La difesa inglese poi manda fuori la successiva battuta di Saponara.

20' - Soltanto un lampo di Vlahovic e qualche azione sparsa in questi primi venti minuti viola, che vedono invece l'Arsenal condurre i ritmi dell'incontro.

18' - Olayinka spaventa i viola! Rinvio difettoso di Cristoforo su un cross. Pallone che arriva al giovane centrocampista: destro da fuori, largo di poco.

16' - GOL! NKETIAH! L'Arsenal è in vantaggio! Saka innesca Kolasinac in fascia con una sponda precisa. Il bosniaco appoggia al centro, con un tocco di Cristoforo che rende buono il pallone per Nketiah. La giovanissima punta fredda Dragowski e manda avanti i suoi.

15' - Ranieri! Ci prova lui sul successivo corner battuto da Saponara, ma non trova il timing giusto. Colpo di testa timido che finisce tra le braccia di Martinez. Ma ora i viola sono pericolosi.

14' - Vlahovic pericoloso! Il serbo ruba il tempo a Mustafi e punta l'area. Appena entrato incrocia con il mancino, costringendo il portiere Martinez ad una grande risposta.

12' - Sottil riceve palla largo a destra e serve uno spiovente interessante in area. Saponara arriva in tempo per colpire ma non riesce a direzionare bene. Palla larga di un bel po'.

8' - Brividi per i viola! Kolasinac recupera palla sulla trequarti di prepotenza e va al cross. Ceccherini devia di testa e per poco non beffa Dragowski.

5' - L'Arsenal sta conducendo il possesso in questo avvio, nonostante gli inglesi schierino molti giovani. Viola ben compatti.

2' - Vlahovic ruba un buon pallone e si lancia in ripartenza. Prova ad arrivare al tiro il serbo, stoppato da Mustafi.

1' - Via! Iniziata Arsenal-Fiorentina col possesso inglese.

INIZIO PRIMO TEMPO

00.06 - Sarà l'Arsenal a muovere il primo pallone del match, ci siamo.

00.05 - Benassi e Monreal, capitani delle due squadre, si presentano al sorteggio. Ci siamo quasi.

00.03 - Scendono adesso in campo le due squadre. Fiorentina in maglia bianca, Arsenal con la divisa gialla.

Tra pochi minuti scendono in campo, al Bank of America Stadium di Charlotte, Fiorentina ed Arsenal, al loro secondo impegno nella International Champions Cup 2019. Sia viola che Gunners hanno vinto al debutto, rispettivamente contro Chivas Guadalajara e Bayern Monaco. Nell'attesa che inizi l'incontro, che noi di FirenzeViola.it vi racconteremo in diretta azione per azione, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici.

ARSENAL (3-4-2-1): Martinez; Chambers, Mustafi, Monreal; Jenkinson, Olayinka, Burton, Kolasinac; Nelson, Saka; Nketiah.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Terzic; Castrovilli, Cristoforo, Saponara; Sottil, Vlahovic, Benassi.