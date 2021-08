LIROLA, Se non c’è accordo con OM, torna a Firenze

L’avventura di Pol Lirola con la maglia della Fiorentina potrebbe non essere ancora finita: secondo quanto riportato in questi minuti dalla versione on line del quotidiano La Provence, lo spagnolo si è sì spostato in Francia negli ultimi giorni ma solo per ragioni personali che per il momento non riguardano il suo futuro al Marsiglia. Se dunque oggi non arriverà l’accordo definitivo tra l’OM e la Fiorentina per la cessione del terzino, Lirola domani sarà a Firenze per sostenere l’allenamento agli ordini di Italiano in programma alle 18:30. La cessione del classe ‘97 non sembra in dubbio (la volontà di Lirola è chiara e la Fiorentina ha capito che è difficile proseguire il rapporto lavorativo col suo tesserato) ma per adesso non sembrano esserci novità imminenti, con l’Atalanta che resta in corsa al pari del club francese (che tuttavia riscuote le preferenze del giocatore).