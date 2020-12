LIROLA, Il bilancio dopo 18 mesi: 12 mln di dubbi

Pol Lirola, un anno e mezzo dopo. Acquistato nell'estate 2019 dal Sassuolo per circa 12 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto), il laterale spagnolo non è ancora riuscito a ripagare il grande investimento realizzato dal ds Pradè e dal patron Commisso. Dopo le 39 presenze con un gol e due assist della passata stagione, il classe '97 quest'anno ha finora collezionato 11 partite (solamente 4 da titolare) e un assist. Un bottino non certo entusiasmante, tra minutaggio totale (appena 502 minuti in campo) e rendimento altalenante, tanto da perdere il ruolo di padrone assoluto della fascia destra che sembrava spettargli di diritto.



È stato soprattutto l'arrivo di mister Cesare Prandelli a rimettere in discussione le gerarchie interne allo spogliatoio viola, compresa quella legata a Pol Lirola, spronato ora dalla concorrenza crescente di Venuti (il nuovo "Jorgensen" di Prandelli) a ritrovare la miglior versione di sé stesso nell'anno che verrà. Per tornare, per il bene della Fiorentina e anche della Nazionale spagnola (Lirola è stato campione d'Europa Under 21 con la Rojita nel 2019), uno dei migliori esterni del massimo campionato italiano, proprio come ai tempi dei neroverdi di De Zerbi.