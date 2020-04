LIROLA, E la nuova vita con Iachini: che numeri

L'ultima volta che ne ha parlato in conferenza stampa, Iachini sembrava quasi pentito di essersi presentato da nuovo allenatore della Fiorentina chiedendo a Pol Lirola di essere più ignorante. Eppure 11 partite dopo non si può dire che l'impatto del nuovo tecnico sull'esterno spagnolo non sia stato decisivo. Lo dimostra l'atteggiamento prima dei numeri.

L'ATTEGGIAMENTO - Lirola ha cambiato totalmente marcia e primache il calcio si fermasse sembrava il gemello buono del calciatore spento visto ad inizio stagione. Con Montella il pallone tra i piedi gli pesava e anche se non si è reso protagonista di evidenti errori, la sua presenza in campo era quasi superflua. Con Iachini invece Lirola il pallone lo pretende, uscendo spesso dai raddoppi palla al piede e dando una grande spinta alla manovra della Fiorentina.

I NUMERI - Poi ci sono i numeri, cambiati anch'essi in maniera impressionante. Dal numero dei tiri verso la porta avversaria, passati da 6 in 16 partite a 12 in 11 (fonte: WyScout), a quello dei gol e degli assist decisivi: 0 con Montella, 1 gol e 2 assist con Iachini. E la sensazione che se il campionato non si fosse fermato, questi numeri sarebbero stati ancora meglio. Appuntamento alla ripartenza della Serie A, dunque, per vedere la versione migliore di Lirola.