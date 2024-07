LE TAPPE DELLA TOURNÉE INGLESE CON IL MERCATO SULLO SFONDO

FirenzeViola.it

Conclusosi il ritiro al Viola Park, in attesa di rinforzi dal mercato, la Fiorentina di Palladino si prepara ad affrontare, nella settimana che verrà, la seconda parte di questa preparazione pre stagionale. Due giorni di riposo che serviranno a ricaricare le energie in vista di domani quando la squadra viola partirà alla volta dell'Inghilterra, dove sarà impegnata in una vera e propria tournée formata da tre amichevoli. Queste gare saranno sicuramente più impegnative e saranno una vera e propria indicazione per il mister, dopo le prime tattiche provate al Viola Park.

Gli impegni della tournée nel Regno Unito

Di seguito il programma a cavallo del weekend, dal 26 al 30 luglio, con i test amichevoli così suddivisi:

- Venerdì 26 Luglio 2024 alle 20:30 (19:30 ora locale) al Toughsheet Community Stadium di Bolton la Fiorentina affronterà il Bolton Wanderers, società calcistica con sede a Horwich (Bolton) che milita nella Football League One, la terza divisione del calcio inglese.

- Sabato 27 Luglio 2024 alle 16:00 (15:00 ora locale) al Deepdale Stadium di Preston i viola se la vedranno contro il Preston North End, squadra inglese con sede nella città di Preston, nel Lancashire, che milita nella Football League Championship, secondo livello del campionato inglese.

- Martedì 30 Luglio 2024 alle 20:45 (19:45 ora locale) al MKM Stadium di Hull si disputerà Hull City-Fiorentina. La squadra di casa milita nella seconda divisione del campionato inglese però probabilmente sarà anche l'avversaria più ostica che affronterà la squadra di Palladino in questa tournée.

Con il mercato sullo sfondo

La settimana che viene sarà decisiva per l'affare Colpani. Ieri le parole di Galliani hanno lasciato intendere che qualcosa bolle in pentola, ma niente è ancora definito. La Fiorentina proverà l'affondo e soprattutto tenterà di convincere il Monza e cercare di portare il fantasista alla corte di Palladino, ma solo alle proprie condizioni. Poi c'è il centrocampo, ancora sguarnito di rinforzi, ma che necessita inevitabilmente di volti nuovi. Il mercato è ancora lungo, avere il prima possibile uno zoccolo duro di giocatori sui quali costruire intorno la squadra è l'obiettivo principale dei dirigenti viola. E mentre la Fiorentina volerà in Inghilterra, Pradè e Goretti lavoreranno per dare a Palladino qualche certezza in più in mezzo al campo.