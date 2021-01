LAZIO-FIORENTINA 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

94' - FINISCE QUI! Triplice fischio dell'arbitro che certifica la sconfitta della Fiorentina per 2-1 contro la Lazio

93' - Ci prova Amrabat! Tiro potente dal limite dell'area dell'ex Verona, para Strakosha

92' - Castrovilli subisce un fallo prezioso sulla sinistra: punizione per la Fiorentina

90' - Occasione viola! Grande palla di Castrovilli per Callejon che in scivolata non sorprende per un pelo Strakosha

90' - L'arbitro concede 5 minuti di recupero

88' - GOOOOLL!!! VLAHOVIC TRASFORMA IL PENALTY! I viola accorciano le distanze: è 2-1 all'Olimpico

86' - Rigore per la Fiorentina! Vlahovic subisce fallo in area da Hoedt, che viene ammonito

85' - Immobile riceve da Caicedo e prova a piazzare, c'è Dragowski attento

83' - Kouame tenta il tiro e viene fermato da Acerbi: prova ad approfittarne Vlahovic ma trova ancora Acerbi

81' - Fallo di Castrovilli, ammonito: il giocatore era diffidato e salterà la sfida contro il Cagliari

80' - Kouame prova a scambiare con Vlahovic in avanti ma i due non si intendono

77' - Occasione Castrovilli! Sinistro a incrociare in area da parte del centrocampista, Milinkovic-Savic respinge sulla linea

75' - RADDOPPIO DI IMMOBILE! Calcio d'angolo per la Lazio, il centravanti ne approfitta scaraventando in rete col destro

74' - Marusic minaccioso in area gigliata, lo ferma Lirola in angolo

72' - Doppio cambio per i viola: Dentro Lirola e Kouame, fuori Quarta e Bonaventura

68' - Retropassaggio pericoloso di Patric per Strakosha: Vlahovic per un pelo non ne approfitta!

67' - La Fiorentina cerca spazi, il gioco però si ferma per un fallo di Amrabat su Immobile

65' - Si abbassa leggermente il ritmo della partita, le squadre sembrano più bloccate

64' - Conclusione a giro dalla lunga distanza di Luis Alberto, ma il tiro risulta innocuo

63' - Amrabat ruba la palla in mezzo al campo ma commette fallo

60' - La Lazio tenta il contropiede con Lazzari che viene fermato da Igor: il giocatore biancoceleste rimane a terra dolorante

59' - Cambio per la Fiorentina: esce Venuti ed entra Callejon

57' - Bonaventura riparte sulla fascia e subisce il fallo di Luis Alberto. Punizione per i viola

55' - Eysseric e Bonaventura impostano sulla destra ma la manovra gigliata è troppo lenta

52' - La Fiorentina prova ad attaccare: Venuti fa la sponda di testa in area ma non c'è nessuno ad approfittarne

49' - Caicedo riceve in area e gira in porta, para Dragowski ma l'ecuadoriano era in fuorigioco

48' - Biraghi tenta il cross con il destro ma è troppo morbido e finisce tra le braccia di Strakosha

46' - Fallo di Eysseric su Manuel Lazzari, in slalom

45' - Ecco che ricomincia la partita! Per la Lazio esce Luiz Felipe ed entra Patric

--- INTERVALLO ---

47' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Decide, per il momento, il gol di Caicedo in apertura. Squadre negli spogliatoi.

47' - Spazza la Lazio, dopo aver concesso alla Fiorentina altri due calci d'angolo.

46' - Milinkovic-Savic chiude in calcio d'angolo.

45' - Due minuti di recupero.

45' - Altro giallo in casa Lazio. Il secondo ammonito è Escalante per un fallo su Bonaventura. Altra punizione per la Fiorentina da buona posizione.

44' - Rimane nella metà campo della Lazio, la Fiorentina che continua il pressing.

42' - Giallo per Luiz Felipe! Brutto intervento del difensore della Lazio su Castrovilli. Punizione per la Fiorentina da posizione defilata

40' - Reclama un rigore Vlahovic! Parte tutto da una punizione a metà campo. Pallone che dopo una serie di rimpalli, finisce sui piedi di Vlahovic, che va giù in area di rigore dopo uno scontro con Luiz Felipe. L'arbitro lascia continuare.

37' - Entra Eysseric al suo posto.

35' - A terra Ribery. Si accascia sul terreno di gioco. Qualche problema muscolare per il francese che aveva stretto i denti, visto che il dolore era stato accusato nel riscaldamento.

34' - Parte Milinkovic-Savic, ma palla sulla barriera.

33' . Punizione dal limite per Lazio. Luis Alberto conquista un calcio di punizione da una posizione decisamente pericolosa, anche se defilata. Fallo di Quarta.

30' - Luis Alberto calcia una punizione in area di rigore. Dragowski anticipa Milinkovic-Savic in uscita, e poi ferma anche Acerbi.

28' - VLAHOVIC! Occasione viola sul piede del serbo, innescato da un tocco sbagliato del connazionale Milinkovic-Savic. Il numero nove viola punta Hoedt e, arrivato vicino all'area di rigore, esplode il sinistro. Non angolato abbastanza per sorprendere Strakosha che respinge bene.

26' - ANNULLATO DALL'INTERVENTO DEL VAR! Si rimane sull'1-0: Immobile, lanciato in campo aperto dal tocco verticale di Luis Alberto, era stato letale nel mettere all'angolino il pallone, ma era partito da posizione di fuorigioco.

25' - GOL LAZIO! Immobile raddoppia!

24' - Si rialza dolorante il polacco. Il gioco è pronto a riprendere.

23' - Calcio d'angolo che si conclude con fallo su Dragowski. Rimane a terra il portiere viola

22' - Ancora Acerbi in modalità terzino: cross sul secondo palo per Milinkovic-Savic che non arriva sulla sfera. Biraghi poi allunga in corner.

20' - Castrovilli!! Che occasione per la Fiorentina!! Su un cross basso di Biraghi dalla sinistra, il centrocampista viola si alza il pallone stoppandolo, per poi provare una magia col tacco. Para facile Strakosha.

18' - Prova a tornare in avanti la Fiorentina. Venuti trova Ribery in area di rigore: il francese sembra liberarsi di Hoedt, ma si allunga troppo la sfera. Azione che prosegue col cross di Venuti intercettato dall'olandese

17' - Si iniziano a scaldare Pulgar ed Eysseric. Si teme qualche problemino per Ribery, che anche nel riscaldamento era entrato negli spogliatoi anzitempo, evitando alcuni esercizi di riscaldamento.

14' - Immobile prova ad attaccare verso la porta, ma è fermato in scivolata da Martinez Quarta.

12' - Ci prova Milinkovic-Savic: destro da fuori area, alto sopra la traversa

9' - Contropiede Lazio! Riesce in maniera ottimale la difesa viola a fermare il tiro di Lazzari. I biancocelesti rimangono avanti.

8' - Palo di Marusic! Lazio vicinissima al 2-0 con Marusic: azione sulla sinistra con la palla che viene crossata per la testa dell’esterno che colpisce il palo alto alla destra di Dragowski.

6' - GOL LAZIO! Segna Felipe Caicedo e porta i biancocelesti sull'1-0. Cross di Acerbi, sul secondo palo è bravo Lazzari a fare di testa la sponda per Caicedo che al volo mette la palla in rete. Lazio subito in vantaggio.

4' - Castrovilli prova a calciare dal limite, pallone ribattuto, che finisce sui piedi di Vlahovic. Ben letta poi la sponda del serbo

3' - Parte forte la Fiorentina che in questo avvio è decisamente molto aggressiva

0' - Si parte all'Olimpico!

14.57 - Entrano ora in campo le due squadre.

Entrambe vengono da un pareggio ed entrambe vorranno la vittoria, quest'oggi. All'Olimpico sta per andare in scena Lazio-Fiorentina. I biancocelesti con qualche assenza, col dubbio Immobile fino a poche ore fa. Alla fine Inzaghi non dovrà rinunciare al suo bomber che difatti è regolarmente in campo, affiancato da quel Caicedo accostato con forza proprio ai viola in queste ore. Prandelli fa "turnover", lascia fuori Milenkovic e butta dentro Quarta, alla sua seconda presenza da titolare in Serie A. Dentro Bonaventura, e fuori Borja Valero. Rifiata anche Caceres, rimpiazzato da Venuti. A breve si comincia! Restate con FirenzeViola.it per le emozioni del match!

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

In panchina: Reina, Furlanetto, Patric, Pereira, Anderson, Armini, Parolo, Radu, Cataldi, Franco, Akpa-Akpro, Muriqi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Ribery; Vlahovic.

In panchina: Terracciano, Milenkovic, Borja Valero, Duncan, Kouame, Lirola, Caceres, Barreca, Krastev, Callejon, Pulgar, Eysseric.

Allenatore: Cesare Prandelli.