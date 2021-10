LAZ-FIO, Ko amaro a Roma: 1-0 e poco cinismo

È un ko (il quinto in campionato) che lascia anche stavolta tanto amaro in bocca alla Fiorentina, sconfitta 1-0 all’Olimpico dalla Lazio in virtù del gol messo a segno da Pedro al 52’. Una gara che la squadra di Italiano, nel complesso, ha giocato meglio rispetto ai biancocelesti, bravi però a capitalizzare una delle poche occasioni avute nel corso di una gara che è stata in sostanziale equilibrio, anche se i viola - come spesso accade - oltre ad un bel possesso palla e un pressing efficace raramente hanno impressionato Reina.

Nel primo tempo l’unica vera occasione da gol è quella capitata all’11’ sui piedi di Immobile che, servito sulla sinistra da Luis Alberto, ha tentato un diagonale sul quale nessuno ha trovato la deviazione vincente. La Fiorentina si è fatta vedere solo con un paio di cross tagliati, sia con Sottil che con Callejon ma nulla più. Nella ripresa il primo episodio degno di nota è quello che decide la sfida, con la palla di Milinkovic-Savic sulla sinistra per Pedro che con un diagonale a mezz’altezza decide la sfida.

Da quel momento la gara non cambia, coi viola bravi a macinare gioco ma incapaci di concludere a rete, in virtù di un attacco ridotto all’osso (in panchina, tranne Saponara, non c’era sostanzialmente nessuno se non due Primavera). La Lazio invece è riuscita ad amministrare bene la partita, senza però avere mai una chance nitida per raddoppiare. Quinta sconfitta in 10 turni di campionato per la Fiorentina che scivola all’8° posto, a pari punti con la Juventus, a quota 15.