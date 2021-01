LAZ-FIO 1-0, Immobile in gol ma il Var annulla tutto

Al 25’ la Lazio trova il gol del 2-0 con Ciro Immobile ma il fischietto del match, Rosario Abisso della sezione di Palermo, annulla il tutto per fuorigioco. Il numero 17 era partito in contropiede e si era presentato a tu per tu con Dragowski battendolo con un rasoterra dalla distanza ma dopo pochi istante di silente check, Abisso ha annullato il raddoppio biancoceleste per offside.