Piove sul bagnato in casa Fiorentina: al 37’ del match contro la Lazio, sotto di 1-0, in casa viola si è fatto male Franck Ribery che si è accasciato a terra in attesa dell’ingresso dei sanitari. Per lui problema muscolare dopo un contrasto con Caicedo. Il numero 7 non ce la fa a proseguire la partita e al suo posto entra Eysseric.