Vincenzo Italiano si è presentato in panchina con una maglia scura (come suo solito) che dopo 20 minuti è stato costretto a cambiare. Il tecnico si confondeva infatti con i giocatori di fascia viola che indossano la quarta maglia, scura come quella dell'allenatore. Italiano ha così dovuto mettere sopra alla sua una maglia bianca.