LA PROVA DEL 5

Non è semplice dare un giudizio alla stagione di Milan Badelj, tornato alla Fiorentina dopo la stagione deludente alla Lazio. Un acquisto di cui tutta la dirigenza viola è andata fiera in estate, soprattutto per l'attaccamento al progetto dimostrato dal croato in un momento peraltro non semplice del calciomercato. Il problema è che al termine della stagione (quando avverrà) il prestito in viola finirà e il riscatto a 4 milioni di euro non convince appieno la dirigenza viola. Andranno dunque prese delle decisioni importanti in merito al proseguire o meno il rapporto.

Arrivato alla stagione numero 5 con la maglia viola indosso, il numero 5 è atteso da un finale di stagione (sempre che ci sia) decisivo per il suo futuro. I nomi per sostituirlo in vista della prossima stagione già cominciano a circolare e con Iachini l'amore ancora non è sbocciato del tutto. Vittima di qualche infortunio di troppo, nella prima parte di stagione Badelj è stato fenomenale nello stringere i denti pur essendo cotretto a non poter dare il 100%.

Dopo lo stop forzato però comincerà un altro campionato, e Badelj si gioca tutto. Perché un ritorno alla Lazio vorrebbe dire finire in un circolo vizioso dal quale non sarà semplice uscire. E perché la Fiorentina per lui ormai è diventata casa.