Quando la più lunga sosta della storia del campionato volge al termine, a un passo dagli auguri e dai brindisi finali che precedono i giorni delle feste da trascorrere in famiglia. Gaetano Castrovilli sceglie la miglior sceneggiatura possibile per celebrare il suo rientro, traguardo certamente sofferto dopo il bruttissimo infortunio al ginocchio rimediato il 16 aprile scorso nella gara al Franchi contro il Venezia.

“Lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro” recitava il report successivo a quel crack, testimonianza di un infortunio che avrebbe posto di fronte a Castrovilli una lunga salita, anche mentale. “Dal giorno seguente mi sono detto che questa era una sfida” ha raccontato il 10 viola a fine gara, sapere di averla vinta con tanto di ricamo nell’ultima amichevole prima della ripresa del campionato (derby con la Primavera a parte) non può che essere la miglior notizia di questa sosta.

Per capire come e quanto Castrovilli potrà aiutare la Fiorentina servirà ancora tempo, il rientro resta operazione graduale come tutto il processo di ritorno alla miglior condizione fisica e mentale, ma intanto Italiano vede sempre più imminente il ritorno a disposizione di un elemento unico per caratteristiche in tutta la rosa, e soprattutto elemento in grado di dare nuova qualità a una squadra che da gennaio in poi ne avrà assoluto bisogno.