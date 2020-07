LA FIORENTINA SFOGLIA LA MARGHERITA MA OCCHIO A IACHINI: COMMISSO...

M'ama non m'ama... La Fiorentina, a tre partite dalla fine, sfoglia la margherita per individuare il tecnico della prossima stagione anche se i petali per ora sembrano cadere da soli. Uno dei nomi più suggestivi, Unai Emery, si è infatti accasato ufficialmente da qualche ora al Villarreal, Juric resta al Verona ed anche la candidatura di De Rossi vacilla. Il campione del mondo infatti non otterrebbe una deroga per il patentino (e lui non vuole un prestanome), ritenuto fondamentale dal settore tecnico di Coverciano, anche se da Stramaccioni a Thiago Motta sono tanti gli allenatori che si sono seduti su una panchina mentre facevano il corso (Stramaccioni fu anche "bocciato" per le poche presenze).

Restano in piedi le candidature di Spalletti (continuano gli incontri con la dirigenza, che ne ha molta stima), Giampaolo e di Di Francesco, così come ci sono allenatori internazionali come Marcelino, Benitez e Jardim che con un po' di fantasia potrebbero fare al caso viola mentre Blanc, profilo già seguito dalla Fiorentina, sarebbe vicino addirittura alla panchina del Barça. Tutti tacciono e aspettano Rocco Commisso che però è in America e di sicuro non c'è una data per il suo arrivo, così da avere un faccia a faccia con i candidati. Che però ieri ha mandato un messaggio preciso di complimenti a Iachini, che da parte sua lavora fiducioso anche per il futuro. Male che vada, poi, il tecnico marchigiano con questo finale di stagione si è rilanciato alla grande per una nuova avventura.

Non è detto, però, che l'addio ci sia, appunto: il contratto d'altronde già c'è e le parole di Rocco Commisso ("se riprende il campionato Iachini dovrà guadagnarsi la riconferma") alla fine sono state uno stimolo in più, la Fiorentina ha migliorato la "triste" salvezza dello scorso anno e sta trovando anche risultati importanti. Così Iachini quella conferma se la sta in fondo guadagnando e si sa che il presidente la parola alla fine la mantiene. Anche ieri sera, dicevamo, sono arrivate parole di elogio per il pari con l'Inter e sulla difesa che con Iachini è diventata la più forte. Qualcuno storce il naso per il gioco poco brillante e catenacciaro, ma c'è da dire che le punte spesso non lo hanno aiutato anche se ultimamente il tecnico sembra aver trovato la quadra del gruppo (con l'Inter impossibile andare all'arrembaggio), gestito alla perfezione in base alle caratteristiche e alla stanchezza dei singoli. Emblematici anche gli abbracci con Chiesa e Ribery e lo scherzo del cappellino di Cutrone, segnale di armonia con la squadra. Certo è che Iachini, se confermato, sarebbe chiamato a conquistare la piazza e l'Europa, ad alzare insomma l'asticella e "Beppe" a dirla tutta ha imparato a stupirci. Ultima considerazione con un nuovo allenatore la Fiorentina si troverebbe a pagarne tre (Montella, Iachini e il nuovo), risparmiando su uno potrà investire di più sulla rosa (o almeno si spera).