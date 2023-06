LA CONFERENCE 23/24: DALL'ASTON VILLA AL LILLE, CON LA SEDE DELLA FINALE DA SVELARE. ACF IN ATTESA

Per la Fiorentina è ancora un punto interrogativo, ma tra meno di un mese taglierà i nastri di partenza la Conference League 2023/24. Il 13 luglio infatti va in scena il primo turno preliminare delle qualificazioni (l’andata, ritorno il 20), prima tappa di un lungo percorso che terrà i riflettori accesi sulle partite fino al 29 maggio 2024, data della finale. È ormai nota ai più la situazione dei viola, tuttora in attesa di sapere se prenderanno parte o meno alla terza edizione del torneo europeo meno nobile, ma quali sono le informazioni già note su quest’ultimo?

Come detto in precedenza, nel mese di luglio avranno luogo i primi due turni di qualificazione. Mentre il terzo e gli spareggi, l’ultimo passo da compiere per entrare nel tabellone principale, si terranno ad agosto. La Fiorentina, qualora partecipasse, ripartirebbe proprio dagli spareggi, come l’anno scorso, le cui date sono quelle del 24 e 31 agosto. Dal 21 settembre partirà invece la fase a gironi, con la stessa formula della passata stagione, per un percorso che terminerà, come già detto, nella finale del 29 maggio, la cui sede non è ancora stata ufficializzata, ma la città favorita per ospitare l'evento è ad oggi Atene, con lo stadio Agia Sophia, casa dell'AEK Atene.

Le partecipanti

Intanto negli scorsi giorni, sul sito ufficiale del torneo, la UEFA ha stilato l’elenco delle squadre già certe di prendere parte alla competizione, suddividendole nei rispettivi di turni dai quali entreranno in gioco. Le compagini presenti nell’urna degli spareggi, quelle delle principali leghe europee, sono Aston Villa, Eintracht Francoforte e Lille. Di seguito lo schema pubblicato sul sito ufficiale della Conference con tutte le partecipanti (da precisare che nello schema è presente la Juventus, che ancora non sa se prenderà parte o meno al torneo, e l’Osasuna, escluso dalle coppe e che quindi non farà parte della competizione).