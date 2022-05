L'IMPRESSIONANTE DATO DOPO IL 90'. C'È IL FATTORE STANCHEZZA

La sensazione è che tra Fiorentina e Roma domani ci sarà una partita nei primi 90 minuti, e un'altra che comincerà con il recupero. Le statistiche (e le differenze) relative ai gol fatti e subiti dopo il 90' sono impressionanti: la Roma è seconda in Serie A dopo l'Udinese con 7 reti arrivate dopo che il quarto uomo ha tirato su la lavagnetta con i minuti di recupero, la Fiorentina invece è ultima con 0 gol fatti questa stagione in Serie A nei minuti conclusivi dei match.

Certo, non va ignorata la rete di Milenkovic all'ultimo respiro in Coppa Italia contro l'Atalanta, ma le difficoltà della squadra di Italiano quando sul cronometro i minuti cominciano a scarseggiare sono evidenti. E quella di Milenkovic suona proprio come l'eccezione che conferma la regola. Discorso decisamente diverso per quanto riguarda i minuti subito precedenti: la Fiorentina è quarta in Serie A per gol tra il 45' ed il 90' con 32 delle 54 reti totali arrivate in quell'intervallo di tempo, mentre la Roma è solo dodicesima con 23 reti.

Fattore Conference League - È chiaro che in tutto questo non potrà però non pesare la fatica della squadra di Mourinho in Conference League, con i giocatori decisamente sulle gambe nel finale di partita contro il Leicester all'Olimpico. Chi ha visto la partita da vicino racconta espressioni visibilmente sfinite sui volti dei giallorossi al termine della sfida, a questo si aggiunge che la Roma è la squadra che ha giocato più partite di tutti tra i club di Serie A: al Franchi sarà la 52esima gara in stagione. Un fattore destinato a diventare importante anche in vista del rush finale di stagione.