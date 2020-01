L'IDEA MANDRAGORA E UNA TRATTATIVA DA AVVIARE... PASSANDO DALLA JUVE

Nella giornata di ieri il nome di Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, è tornato ad essere accostato alla Fiorentina. I rapporti tra il giocatore e il suo entourage e Daniele Pradè sono ottimi ed esiste realmente la possibilità che i due club stiano ragionando del classe '97 già per gennaio. La trattativa, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è molto complicata perché l'ex Crotone viene considerato centrale nel gioco di Gotti e il club bianconero, come noto, è una bottega cara che in questo momento non ha bisogno di vendere una pedina fondamentale, soprattutto per centrare la salvezza. La Fiorentina, dal canto suo, non ha ancora forzato la mano per quello che sarebbe il colpo di questa sessione di mercato, viste le cifre di un'operazione che però non è ancora partita, con gli agenti ancora in attesa di una chiamata da parte dei dirigenti delle due società.

Non è però un mistero che il direttore sportivo dei viola veda di buon occhio Rolando Mandragora, considerato che nella scorsa estate lo ha più volte definito come un suo pupillo. La stima è reciproca perché anche il centrocampista è intrigato dalla Fiorentina, una piazza sicuramente importante che, da quando è arrivata la nuova proprietà, è sempre più appetibile visti gli investimenti per le strutture e gli obiettivi che si è prefissata di raggiungere per i prossimi anni.

Gli ostacoli sicuramente per il trasferimento in Toscana del ragazzo non mancano, a cominciare dalla situazione contrattuale del classe '97. Da giugno 2020 infatti per la Juventus, che ha venduto a suo tempo all'Udinese Mandragora per 20 milioni di euro, scatterà un diritto di recompra a 26, cifra sicuramente abbordabile per il club piemontese. Per l'acquisto del centrocampista andrebbero interpellati eventualmente anche i bianconeri, malgrado difficilmente il futuro del campano si possa legare nuovamente alla Vecchia Signora. Allo stesso tempo la concorrenza non manca però, perché molte società di prima fascia hanno già chiesto informazioni per giugno e proveranno a strapparlo all'Udinese. Il tempo dirà se l'operazione sarà fattibile o meno con la Fiorentina che nei prossimi giorni dovrà decidere se accelerare avviando una trattativa vera e propria oppure se puntare su un altro obiettivo.