KOUAME, Il punto sulle condizioni dell'ivoriano

Un ulteriore periodo di stop - dopo l'assenza per la Coppa d'Africa dalla quale era rientrato proprio sabato - per Christian Kouame, l'attaccante della Fiorentina proprio oggi risultato positivo alla malaria. Il giocatore che ieri sera ha partecipato all'evento di beneficenza a Villa Castelletti insieme a Biraghi per gli alluvionati toscani con ben 450 persone presenti (il contagio è solo per via ematica da zanzara perciò non dovrebbero esserci allarmi particolari), oggi avrebbe dovuto svolgere il primo allenamento con il gruppo viola del 2024 ma è stato fermato appunto dalla malattia.

Secondo quanto appreso da Firenzeviola, il giocatore dovrà però restare in ospedale solo tre giorni, visto che la febbre è comunque bassa, per poi continuare a curarsi a casa. I tempi di recupero all'attività sportiva sono invece ancora incerti; di sicuro l'attaccante tanto atteso da Italiano per avere alternative in attacco non potrà essere della gara con la Lazio, mentre dopo la guarigione ci sarà da capire quanto verrà debilitato dalla malattia per poter tornare ad allenarsi e giocare.