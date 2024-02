KAYODE, Brilla sotto agli occhi del vice di Spalletti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ci voleva la spensieratezza e la lucidità di un vecchio 19enne come Michael Kayode per sbloccare una gara che sembrava stregata per la Fiorenitna e aprire così la strada ad una vittoria che fa riemergere la squadra di Italiano dalla palude dando un calcio ad un inizio 2024 ai limiti del drammatico. E davanti al vice di Luciano Spalletti, Marco Domenichini, accorso al Franchi per vedere i talenti italiani in mostra tra Fiorentina e Lazio, Kayode ha scelto la serata giusta per tornare a mostrare tutte le sue qualità. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.