JUVE-FIORENTINA, Poker di ex: tutti in bianconero

La sentita partita di sabato vedrà una nutrita schiera di ex, tutti dal lato della Juventus. Se nella rosa viola infatti nessuno può contare su un trascorso a Firenze, lo stesso non si può certo dire dei bianconeri, dove ci sono ben quattro giocatori transitati (e non solo, alcuni pure cresciuti e svezzati) nella Fiorentina. Il più distante nel tempo, passato per una singola stagione e solo in prestito, è Giorgio Chiellini. Era il 2004/2005 quando l'allora giovane terzino livornese prestò servizio per la faticosa salvezza del primo anno di Serie A con i Della Valle grazie ai suoi tre gol.

Arrivando più vicini ai giorni nostri, ecco Juan Cuadrado. Da terzino incompiuto, il colombiano arrivato a Firenze nel 2012 si trasformò in una devastante ala di centrocampo o di attacco, a seconda delle necessità. Le ottime prestazioni del primo biennio e mezzo lo portarono all'addio nel gennaio 2015, destinazione Chelsea. Tempo poco e approderà a Torino.

Un capitolo a parte, infine, lo meritano i due più recenti, entrambi peraltro gli unici ad essere sia cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina che direttamente ceduti alla Juventus. Sono ovviamente i due Federicos, per primo quel Federico Bernardeschi salpato con destinazione Torino nel 2017 dopo tredici anni di militanza gigliata e l'ultimo ritiro estivo saltato per una gastroenterite acuta. Poi è stato tempo della seconda ferita, anch'essa inferta dopo lo stesso tempo (13 anni pure per lui, dal 2007 al 2020) di percorrenza assieme, forse stavolta ancora più dolorosa agli occhi e al cuore del popolo viola per aspettative calcistiche ed umane riposte in lui: quella di Federico Chiesa. Quest'ultimo è ormai il nuovo leader della Signora, e sabato sarà in prima linea per provare a regalare un dispiacere ad alcuni dei suoi ex compagni. Per il momento gli è andata male, dato che non ci ha ancora mai vinto.