JUV-FIO, Le Viola ko 2-0: addio alla Supercoppa

Non riesce il miracolo alla Fiorentina Women’s di Antonio Cincotta, che al netto delle assenze in partenza di De Vanna e Mauro viene sconfitta per 2-0 dalla Juventus a Cesena nella finalissima di Supercoppa italiana femminile. A decidere la sfida è un gol di Girelli, che su assist di Cernoia batte Ohrstrom all’11’ del primo tempo e quello della subentrata Staskova al 93', che in pieno recupero blinda il successo della squadra di Rita Guarino, che si vendica così del ko dello scorso anno, quando ad imporsi furono le viola a La Spezia per 1-0. Nessun primo trofeo per la gestione Commisso (oggi presente in tribuna al Manuzzi) che dunque spera di ottenerlo domani, quando la Fiorentina Primavera affronterà l’Atalanta a Bergamo in Superocoppa.