JUV-FIO, Al 45' una grande Viola è avanti per 1-0

Finisce 1-0 per la Fiorentina il primo tempo dell’Allianz Stadium tra la Juventus e i viola, autori di un’ottima prima parte di gara e meritatamente in vantaggio grazie al gol segnato al 3’ da Dusan Vlahovic. Pronti-via e la squadra di Prandelli trova il vantaggio con un bel passaggio di Ribery per il numero 9 che in contropiede fulmina Szczesny con un mezzo pallonetto. I viola hanno poco dopo la chance per raddoppiare ancora con Vlahovic (errore di Bonucci) ma il suggerimento del serbo è sbagliato. Al 18’ la Juve resta in 10 per un brutto fallo di Cuadrado su Castrovilli (gamba tesa) e i viola continuano a crescere e al 26’ vanno ad un passo dal 2-0 con un tiro di Castrovilli parato dal portiere bianconero. Juve pericolosa solo in virtù di un retro passaggio rischioso di Pezzella ma la Fiorentina di stasera si conferma la miglior versione di questa stagione.