JUV-FIO, Al 45' decide il gol di Berna: viola timidi

Finisce 1-0 per la Juventus il primo tempo dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e la Fiorentina: a decidere la sfida, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, un bel gol al 31’ dell’ex Federico Bernardeschi, che ha tuttavia sfruttato uno svarione collettivo della difesa viola per sbloccare il risultato. Adesso alla Fiorentina serviranno due gol per passare il turno (a questo punto non ci saranno i tempi supplementari, visto che non è più possibile replicare il risultato della gara d’andata). I viola partono meglio e sfiorano subito il gol in avvio di partita (botta di Torreira respinta da Cabral) ma dopo quella chance la Juve inizia a prendere il sopravvento e dopo due contropiedi sbagliati con Vlahovic prima sfiora il gol con Morata (Quarta salva tutto) e poi alla mezz’ora Bernardeschi dopo un cross di Morata e un’uscita sbagliatissima di Dragowski a porta vuota mette in gol. Timida la reazione dei viola, che non sono di fatto quasi mai riusciti ad impensierire Perin.