JURIC, E quell'incontro con la dirigenza viola andato male

Ivan Juric poteva essere viola. Proprio con questa dirigenza. Pradè è un estimatore del tecnico croato e lo avrebbe voluto già qualche anno fa a Firenze. E i viola ci provarono quando Juric stava per lasciare il Verona,dove il tecnico ha trovato la sua affermazione. La sua squadra, dove ha lanciato anche Anrabat, era convincente dal punto di vista del gioco e tanti altri club si fecero avanti. Già nel 2020 la dirigenza della Fiorentina, dopo la gestione Montella-Iachini avrebbe voluto virare su Juric, poi Commisso volle dare una una chance al tecnico marchigiano e il croato rinnovò con il Verona. In quel caso andò dunque meglio a Juric che continuò l'ascesa.

INCONTRI Successivamente i contatti ripresero ma anche stavolta la scelta di Juric fu il Torino. L'incontro con Pradè e Barone, si narra, non convinse il tecnico che come noto ha un carattere molto forte e in questi anni tra conferenze stampa polemiche contro il mercato e la società e liti sopra le righe con il ds lo ha dimostrato. Ma stavolta la scelta forse alla fine è stata la migliore proprio per la Fiorentina che, dopo la parentesi mai iniziata con Gattuso, ha potuto così prendere Vincenzo Italiano e iniziare un ciclo che al momento sta dando grosse soddisfazioni.

PRECEDENTI il bilancio di Juric da avversario della Fiorentina è positivo. 4 i successi arrivati in 11 partite, a fronte di 3 sconfitte. L'ultimo colpo da tre punti è arrivato a Firenze (0-1) nella gara di andata della scorsa stagione. In casa, non perde contro i viola dal 20 aprile 2021 (Verona-Fiorentina 1-2).