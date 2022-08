ITALIANO, Twente squadra forte, ai tifosi...

La conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia della gara di andata del preliminare di Conference League contro il Twente è stata una delle notizie più lette del giorno su Firenzeviola.it. L'allenatore ex Spezia ha affrontato tante tematiche, tra cui i punti forti della compagine olandese: "Ho guardato tante partite, non perde da tantissimo tempo ed è organizzata. Oltre ad avere un attocco di qualità, come il centravanti e il trequartista, giocano bene le due fasi e quindi tempo questo".

